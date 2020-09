Flippo Baskets BG 74 Göttingen starten in die Vorbereitung

Bei den Basketball-Frauen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen hat die Vorbereitung auf die im Oktober beginnende Erstliga-Saison begonnen. Zudem hat die 1. DBBL den kompletten Spielplan veröffentlicht. Die erste Pflichtaufgabe steht für das Team von Headcoach Goran Lojo am Samstag, 17. Oktober, in der ersten Pokalrunde in Herne an.

Am Donnerstag ist das erste Training angesetzt, neun Tage später am 19. September folgt die erste Testspielreise. Es geht in die tschechische Hauptstadt Prag, wo das Lojo-Team auf zwei heimische Erstligisten trifft. Am Sonntag erfolgt der Vergleich mit Slavia Prag, einen Tag später wartet Slovanka.

Das einzige öffentliche Testspiel vor heimischem Publikum beginnt am Sonntag, 27. September, um 16 Uhr in der FKG-Halle. Dann gastiert der ambitionierte Zweitligist Eintracht Braunschweig. Die Verantwortlichen der Veilchen Ladies wollen die Gelegenheit nutzen, um das neue Zuschauerkonzept zu testen. Bedingt durch die Corona-Auflagen sind keine Stehplätze zugelassen, die Hallenkapazität sinkt auf rund 360 Sitzplätze.

Ein weiteres Testspiel steht am 4. Oktober beim Zweitligisten TG Neuss Tigers an. Am 8. Oktober empfangen die BG-Damen den Ligakonkurrenten Gisa Lions SV Halle zu einem nicht-öffentlichen Duell. Den Abschluss der Vorbereitung macht am 10. und 11. Oktober ein Turnier bei den SNP BasCats USC Heidelberg. Dort treffen die Veilchen Ladies zunächst auf den TSV Wasserburg.