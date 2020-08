Zum Oberliga-Start kommt es zum Südniedersachsen-Duell

Northeim. Am ersten Spieltag der Saison gastiert am Sonntag, 6. September, der Aufsteiger SVG Göttingen beim FC Eintracht Northeim am Rhumekanal.

In der Fußball-Oberliga Niedersachsen Hannover-Braunschweig kommt es gleich am ersten Spieltag zum Südniedersachsen-Duell zwischen dem FC Eintracht Northeim und Aufsteiger SVG Göttingen. Das geht aus dem inzwischen veröffentlichten Spielplan hervor.

Am Sonntag, 6. September, soll der Ball ab 14 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion am Northeimer Rhumekanal rollen. Am zweiten Spieltag sind die Northeimer dann am Samstag, 12. September, zu Gast beim SV Ramlingen-Ehlershausen, während die SVG Göttingen einen Tag später zur Heimpremiere den SV Arminia Hannover am Sandweg begrüßt.

Auf die Oberliga-Mannschaften wartet ein strammes Programm, der letzte Spieltag der in zwei Staffeln gegliederten Vorrunde ist bereits für den 14. Februar angesetzt. Im Anschluss folgt eine Aufstiegs- beziehungsweise Abstiegsrunde.