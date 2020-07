Vorverkauf für Boxkampf mit „Käpt’n“ Huck läuft

Unter dem Motto „Back to the Top“ steigt der ehemalige Cruisergewichts-Weltmeister Marco Huck am 29. August in Braunlage wieder in den Boxring. Im Eisstadion am Fuße des Wurmbergs gibt der 35-Jährige nach einem Jahr Kampfpause sein Comeback, jetzt im Schwergewicht. Gegner ist Dennis Lewandowski, der 26-Jährige trägt den Spitznamen „Ostseehammer“ – bei 1,91 Meter Größe und 130 Kilogramm Kampfgewicht zu Recht. „Ich will zurück in die Weltspitze des Schwergewichts und gegen die Besten boxen“, hat sich „Käpt’n“ Huck als Ziel gesetzt, den ersten Schritt will er in Braunlage zurücklegen (wir berichteten).

