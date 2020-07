So soll es auch in Braunlage sein: Marco Huck will im Wurmbergstadion einen Sieg feiern.

Braunlage. Der ehemalige Weltmeister im Cruisergewicht gibt am 29. August bei einem Kampfabend im Wurmbergstadion nach einjähriger Boxpause sein Comeback.

„Käpt’n“ Marco Huck kehrt in Braunlage in den Ring zurück

Marco Huck ist zurück im Boxgeschäft. Die aktuelle Nummer eins der deutschen Rangliste im Schwergewicht und frühere 15-malige Weltmeister im Cruisergewicht, steigt am Samstag, 29. August, wieder in den Boxring. Ort des Comebacks ist Braunlage – das Herz im Harz. Zwischen dem 35-jährige und der Stadt am Fuße des Wurmbergs besteht eine enge Verbindung. Mehrfach bereitete sich der Boxer im Harz auf seine Kämpfe vor, 2017 trug sich Huck in das Goldene Buch der Stadt ein.

Als Gegner wird Dennis Lewandowski aus Greifswald antreten, der seinen Kampfnamen „Ostseehammer“ angesichts von 191 Zentimetern Größe und 130 Kilogramm Kampfgewicht wahrlich zurecht trägt. Ausgetragen wird der Kampf im Eisstadion am Fuße des Wurmbergs, zugelassen sind aufgrund der Corona-Beschränkungen 500 Zuschauer.

Umfassendes Hygienekonzept

Hucks Management MH Boxing erstellte zusammen mit dem Hoteldirektor des Maritim Berghotels und den Vertretern der Stadt Braunlage ein umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzept. Die Corona-Schutzregeln werden auch hier sehr ernst genommen. MH Boxing wurde in fachlicher Hinsicht großartig vom Bürgermeister der Stadt Braunlage, Wolfgang Langer, und dem Ordnungsamtsleiter Frank Kaps unterstützt. Vor wenigen Tagen, kam die erlösende Nachricht. Das in Braunlage und der Harzregion sehnsüchtig erwartete Box-Event kann durchgeführt werden.

Diese Zusage wurde vom Ordnungsamtschef anhand der derzeit geltenden Corona-Schutzregeln getroffen. Veranstalter und Teilnehmer hoffen natürlich auf weitere Lockerungen in den nächsten Wochen. Derzeit ist die Veranstaltung mit 500 Zuschauern genehmigt. Das Team MH Boxing und Marco Huck selbst sind für ihren Ideenreichtum nicht nur in Boxkreisen bekannt. Der Bruder von Marco Huck, Kenan Hukic, hat als Geschäftsführer in der Vergangenheit ein schlagfertiges Team auf die Beine gestellt.

„Käpt’n“ gegen „Ostseehammer“

Gegner des 15-maligen Weltmeisters „Käpt’n“ Huck ist der 26-jährige Dennis Lewandowski aus Greifswald, Kampfname „Ostseehammer“. Die beiden Boxer kennen sich bereits, Lewandowski war in der Vergangenheit mehrfach Sparringspartner von Huck. Der Greifswalder rechnet sich daher Chancen aus: „Ich kenne Marcos Kampfstil sehr genau und werde ihm das Leben schwer machen. Mit der von mir und meinem Team entwickelten Strategie sehe ich durchaus Chancen für einen Sieg.“ Lewandowski schätzt, dass der auf zehn Runden angesetzte Kampf über die volle Distanz gehen wird und die bessere Kondition über Sieg und Niederlage entscheiden wird.

Huck nimmt den Kampf daher sehr ernst, nicht zuletzt, da er große Ziele verfolgt: „Ich will zurück in die Weltspitze des Schwergewichts und gegen die Besten boxen.“ Lewandowski sei ein sehr starker und ernstzunehmender Gegner. „Für mich genau der richtige Prüfstein nach einjähriger Wettkampfpause“, unterstreicht der Ex-Weltmeister. Huck ist für seine Unberechenbarkeit und Urgewalt im Ring bekannt. Der Kampf kann nach jedem Schlag vorzeitig zu Ende sein.

Weitere Kämpfe und Showacts

Der Abend im Wurmbergstadion soll aber nicht nur aus Hucks Kampf alleine bestehen, weitere hochkarätige Kämpfe sowie Live-Showacts sind im Harz geplant. Der Hildesheimer WBC Asia-Titelträger Armenak Hovhannisyan und der 23-jährige WBC Youth Intercontinental-Titelträger Tommy Punch, beide aus dem Lager von Marco Huck, werden ebenfalls an diesem Tag in Braunlage boxen. Punch wurde in Kassel geboren und gilt als große Nachwuchshoffnung im Cruisergewicht.

Weitere Informationen zum Kampfabend will MH Boxing in den kommenden Tagen bekannt geben, genauso wie die Ticketpreise. Der Vorverkauf soll dann ebenfalls in Kürze starten.

Wer keine Karten mehr bekommen sollte, kann den Abend dennoch verfolgen: Die Kämpfe werden live über eine Internetplattform übertragen.