Björn Dreyer übernimmt U17-Team bei Werder Bremen

Der Osteroder Björn Dreyer übernimmt beim SV Werder Bremen in der kommenden Spielzeit eine neue Aufgabe und absolviert dabei den nächsten Schritt seiner Trainerkarriere. Der 31-Jährige wird als Nachfolger von Christian Brand, der die U19 übernimmt, künftig die U17-Mannschaft der Grün-Weißen trainieren, die in der B-Jugend-Bundesliga Nord/Nordost zu Hause ist.

Dreyer war in der vergangenen Saison als Co-Trainer von Werders U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord tätig. Im Herbst musste er jedoch einige Wochen pausieren – nach einem im Training erlittenen Achillessehnenriss war er zum Zuschauen gezwungen. Seinen Platz als Co-Trainer übernahm vorübergehend Werder-Legende Thomas Schaaf, eigentlich Technischer Direktor bei Werder.

Früh als Trainer tätig

Der in Düna groß gewordene Dreyer wechselte einst als 14-jähriger Nachwuchsspieler in der Werder-Internat und durchlief anschließend die Jugendmannschaften der Bremer. Der Sprung zu den Profis gelang ihm letztlich nicht, stattdessen übernahm er bereits früh Verantwortung an der Seitenlinie. Abgesehen von zwei Jahren bei Eintracht Braunschweig ist er seit 2011 als Trainer an der Weser tätig.

Von 2015 bis 2019 trainierte Dreyer die U15-Junioren der Bremer und feierte mit dem Team in den Spielzeiten 2018 und 2019 den Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft. „Björn Dreyer hat sich als Trainer stetig weiterentwickelt. Als Co-Trainer in der U23 unter Konrad Fünfstück konnte er zuletzt nochmal eine andere Perspektive kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln, die ihm als U17-Trainer weiterhelfen werden“, sagt Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Leistungszentrums.