MTV Osterode bietet demnächst eine Vereines-App an

Der MTV Osterode geht bei der Mitgliederbetreuung neue Wege und wird demnächst eine kostenlose Vereins-App für das Smartphone starten. In der heutigen Zeit von Whatsapp, Facebook und Twitter möchten der Verein seinen Mitgliedern, Trainern und Fans einen innovativen und exklusiven Kommunikationskanal anbieten.

Alle wichtigen Informationen zum Verein und zum Sportangebot finden sich dann in einer App: Vereins-News, Interaktionen mit dem Trainer oder in der Gruppe in Echtzeit, kurzfristige Terminänderungen oder Ausfälle per Push Nachricht, Termine und vieles mehr.

Derzeit wird noch intensiv an den letzten technischen Feinschliff gearbeitet, bis das App dann kostenlos zur Verfügung stehen wird.