Nachholspiel von Wacker Nordhausen in Bischofswerda fällt aus

Die Nachholpartie des 20. Spieltages in der Regionalliga Nordost zwischen dem Bischofswerdaer FV 08 und dem FSV Wacker 90 Nordhausen, die am Mittwoch in Bischofswerda geplant war, ist erneut abgesagt worden. Grund sind die aktuellen Witterungsverhältnisse, so dass der Rasen im Volksbank Sportpark weiterhin gesperrt bleibt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Festgelegt wurde hingegen der Termin für das Halbfinale im Köstritzer-Thüringenpokal. In der Vorschlussrunde empfängt Wacker Nordhausen am Mittwoch, 8. April, ab 18.30 Uhr den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena im heimischen Albert-Kuntz-Sportpark. Im zweiten Halbfinale trifft bereits am 28. März der SV Ehrenhain (Thüringenliga) auf den FSV Martinroda (NOFV-Oberliga). Der Sieger des Thüringenpokals zieht in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein.