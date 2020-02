Eintracht Northeim steht im Abstiegskampf mächtig unter Druck

Absolut Richtungsweisend – nichts mehr und nichts weniger ist das anstehende Heimspiel für die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim. Am Sonntag ab 14 Uhr gastieren die Freien Turner Braunschweig am Rhumekanal, mit einem Sieg würden die Hausherren bis auf drei Zähler an die Löwenstädter...