Prellballer aus Elbingerode sind in der Landesliga im Einsatz

Elbingerode. Der MTV geht in dieser Saison mit zwei Teams an den Start – die Youngster liegen derzeit etwas vor den älteren Herren.

Der MTV Elbingerode nimmt in dieser Saison mit zwei Mannschaften an der Landesliga im Prellball teil. Am vergangenen Wochenende reisten die Teams nach Kutenholz, in der Nähe von Hamburg gelegen, um den zweiten Spieltag zu bestreiten.

Beide Mannschaften waren in jeweils fünf Spielen gefordert, von denen mehrere Begegnungen siegreich gestaltet wurden. In der Tabelle liegt die junge zweite Mannschaft des MTV momentan knapp vor den älteren Herren, die als erste Mannschaft firmieren. Auch im direkten Duell konnten sich die Youngster behaupten und setzten sich mit 30:21 durch. Einen weiteren Sieg feierte die zweite Mannschaft gegen den MTV Wohnste II. Die erste Mannschaft setzte sich ebenfalls gegen Wohnste II durch.

Leider kann der MTV Elbingerode aus terminlichen Gründen nicht am letzten Spieltag in Markoldendorf teilnehmen und hat somit keine Chance auf die vorderen Plätze in der Tabelle. Alle dann ausfallenden Spiele werden als verloren gerechnet. Für den MTV Elbingerode aktiv waren Philipp Wemheuer, Uwe Bode, Ralf Wehmeyer, Ditmar Finster, Andreas Gödeke, Eike Finster, Clemens Romanus, Tim Gödeke und Claas Minne.