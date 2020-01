FFC Renshausen lädt zum „Ladies-Winter-Cup“ ein

Duderstadt. Am Samstag und Sonntag werden fünf Mädchen- und ein Frauenfußballturnier in der Sporthalle Auf der Klappe ausgetragen.

Am diesem Wochenende lädt der FFC Renshausen zum „Ladies-Winter-Cup 2020“ in die Sporthalle Auf der Klappe nach Duderstadt ein. Auf dem Programm stehen am heutigen Samstag und morgigen Sonntag fünf Mädchen- und ein Frauenfußballturnier. Zu den Mädchenturnieren haben sich viele Mannschaften aus Nah und Fern in die Starterlisten eingetragen.

Am Samstagmorgen ab 9.30 Uhr starten die C1-Mädchen mit einem Kreisligaturnier, um 12 Uhr gefolgt von den D-Mädchen. Am Sonntag eröffnen die C2-Mädchen den Turniertag für Kreisklassenmannschaften. Um 12 spielen die jüngsten Spielerinnen bei den E-Mädchen den Turniersieger aus und zum Abschluss spielen ab 16 Uhr die B-Mädchen um den Titel.

Zum Frauenturnier, das am Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen wird, hat sich ein namhaftes Teilnehmerfeld aus drei Bundesländern angekündigt. Mit dabei sind neben dem Gastgeber auch der Hallesche FC, KSV Hessen Kassel, VfL Eintracht Hannover, TSV Obermelsungen und MF Göttingen. „Dieses Jahr wollen wir zum ersten Mal beim unserem Hallenturnier eine Tombola mit vielen attraktiven Preise veranstalten. Nicht zuletzt freu ich mich auf zwei Tage tollen Mädchen- und Frauenfußball“, sagt die Turnierorganisatorin und FFC-Vorsitzende Marion Jaschewski.