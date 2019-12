Freud und Leid bei der HSG oha: Tore fallen in letzter Sekunde

Zwei Unentschieden in letzter Sekunde gab es für die Damen und zweiten Herren der HSG oha in den vergangenen Spielen. Während die Harzer Handballerinnen über den Punkt jubelten, ärgerte sich die Herren-Reserve. Auch der HSG-Nachwuchs war aktiv.

SV Einheit Worbis - Damen 20:20 (9:11). Ein verschlafener Start sorgte dafür, dass die Gastgeberinnen in Führung gingen. Auch im weiteren Verlauf gab es im HSG-Angriff viele Unkonzentriertheiten, so dass Worbis zu Ballgewinnen kam und leichte Tore erzielte (4:7, 14.). Erst nach 20 Minuten hatten sich die Gäste gefangen (7:7). Nachdem das Zusammenspiel im Angriff besser klappte, ging es mit einer 11:9-Führung in die Halbzeit. Nach der Pause knüpfte die HSG an die guten Minuten vor dem Seitenwechsel an (15:11, 40.), dann folgte der Einbruch. Worbis glich in der 53. Minute zum 18:18 aus. Schlimmer noch aus HSG-Sicht: Kurz vor Schluss lag man 19:20 zurück. Doch die Harzerinnen kämpften, vereitelten den letzten Angriff der Gastgeberinnen und hatten ihrerseits noch zehn Sekunden Zeit für eine letzte Aktion. Annika Wode zog mutig durch die Worbiser Abwehr und wurde gefoult – Siebenmeter für die HSG. Carina Berger behielt mit abgelaufener Uhr die Nerven und sicherte doch noch einen etwas glücklichen Punkt. HSG: Mißling, Hensel – Berger (10), Bierwirth (4), Wode (2), K. Lohrengel (2), Niehus (1), Friehe (1), Kreinacke, Röthel, Schirmer, J. Lohrengel.

MTV Geismar II - Herren II 19:19 (7:9). Im Duell der beiden verlustpunktfreien Teams der Regionsoberliga entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Der Beginn gehörte den Gastgebern aus Göttingen (2:4, 13.). Dann kam die HSG auf Touren und drehte bis zur Pause die Partie (9:7). Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt erneut. Konnte der Vorsprung zunächst gehalten werden, lag neun Minuten vor Schluss plötzlich Geismar vorn (14:15). Doch nicht genug der Wendungen: Beim 18:16 roch es wieder nach einem Auswärtssieg (57.), 17 Sekunden vor Schluss traf Merlin Mißling noch zum 19:18. Doch mit der letzten Aktion holte Geismar einen Strafwurf heraus, so dass die Punkte geteilt wurden. HSG: Paul, Mackensen – T. Schweidler (3), B. Strüver, Gräber, Schmidt, Sonntag (4/1), Morich (1), Müller (1), Armbrecht, S. Schweidler (2), Renner (2), M. Mißling (5/1), Bode (1).

MTV Geismar II - männl. E-Jugend 5:21 (2:8). Geismar legte das 1:0 vor, es sollte aber die einzige Führung bleiben. Die HSG, bei der auch die Neulinge jede Menge Spielzeit erhielten, hatten danach alles im Griff. HSG: Waldmann, R. Weber – Gothe (2), Wode (1), Bierwirth, Thormeier (4), J. Weber (3), Ahrens (1), Sonntag (3), Koecher (2), Strüver (3), Mros (1), Ramazani (1).

Northeimer HC II - weibl. D-Jugend (JMSG) 15:34 (8:15). Zu Beginn tat sich die JMSG schwer, dass die Gäste in Führung lagen, lag an der körperlichen Überlegenheit. Zu viele Einzelaktionen prägten das Spiel. Nach der Pause und einer entsprechenden Ansage lief es bei der JMSG besser, das Zusammenspiel wurde gepflegt und die freie Mitspielerin gesucht. JMSG: Ibrahim – Friedrichs (8), Bierwirth (2), Zimmermann (6), Fiebig, Hannemann, Hinz (7), Hofemann (3), Lüer (1), Schirmer (7).

TV Jahn Duderstadt – männl. C-Jugend 17:35 (7:19). Nur zu Beginn konnten die Duderstädter mithalten, dann drehten die HSG-Jungs auf. Durch eine offensive Deckung setzten sie die Heimmannschaft unter Druck, konnten immer wieder Bälle erobern und in schnellen Gegenstößen verwerten. Die Duderstädter sahen zu, wie die Harzer den Vorsprung immer weiter ausbauten. HSG: Melzer, Bode – Ramazani (12), Eckert (1), Schreiber, Lodewick (2), Schmidt (2), Weißensee (2), Vogt, Thormeier (10), Thomssen (1), Loch (4), Dempwolf, Wittenberg (1).

Spiele am Wochenende

Samstag: 14 Uhr: weibl. C-Jugend (JMSG) - JSG Duderstadt-Landolfshausen (Katlenburg), 15 Uhr: männl. E-Jugend III - MTV Moringen (Mahnte), 15.45 Uhr: HSG Rhumetal - weibl. E-Jugend

Sonntag: 11.40 Uhr: weibl. D-Jugend (JMSG) - JSG Duderstadt-Landolfsh. II (Katlenburg), 15 Uhr: männl. E-Jugend III - männl. E-Jugend (DGH), 15 Uhr: HG Rosdorf-Grone - männl. A-Jugend.