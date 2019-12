Die dritten Damen des VT Südharz spielen in Weende

Als einzige Volleyball-Mannschaft des VT Südharz sind an diesem Wochenende die dritten Damen in der Bezirksliga im Einsatz. Das Team tritt am Samstag ab 14 Uhr bei TuSpo Weende III an.

Die Südharzerinnen reisen allerdings als klarer Außenseiter nach Göttingen. Die Gastgeberinnen stehen mit 21 Punkten aus acht Spielen auf Rang zwei. Nur beim Spitzenreiter ASC Göttingen II musste sich das TuSpo-Team geschlagen geben, ansonsten gelangen ausnahmslos 3:0-Siege. Auch das Hinspiel endete so, wenngleich die VTS-Damen in einzelnen Phasen gut mithalten konnten. Jetzt gilt es für das Team von Coach Christoph Bosse, diese Phasen zusammenzufügen, um zumindest einen Satz zu gewinnen.