Veilchen wollen den dritten BBL-Sieg in Serie holen

Göttingen. Die BG Göttingen empfängt am Samstag die punktgleichen Gießen 46ers in der heimischen Sparkassen-Arena. Spielbeginn gegen die Hessen ist um 18 Uhr.

Mit zwei Siegen in Folge hat sich die BG Göttingen ein wenig Luft im Kampf um den Verbleib in der Basketball Bundesliga verschafft. Ausruhen wollen sich die Veilchen darauf aber nicht, sondern direkt nachlegen. Am Samstag empfängt die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers ab 18 Uhr mit den JobStairs Gießen 46ers einen direkten Konkurrenten in der Sparkassen-Arena.

Ebenso wie die Göttinger haben auch die Hessen zwei Siege auf dem Konto und belegen momentan den zwölften Tabellenplatz. „Gießen spielt immer noch seinen schnellen Stil, wie wir ihn aus den vergangenen Saisons kennen“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Wenn man gegen Gießen mit 20 Punkten führt, ist man niemals sicher. Aber das haben wir am vergangenen Wochenende auch gegen Hamburg gelernt.“

Bryant sucht noch seine Form

Anders als in den vergangenen beiden Spielzeiten ist derzeit nicht John Bryant Topscorer im Team von 46ers-Headcoach Ingo Freyer. Der US-Center mit deutschem Pass ist derzeit mit 11,3 Punkten pro Spiel nur fünftbester Werfer. Vor dem 32-Jährigen liegen die beiden Neuzugänge Stephen Brown (14,7 Punkte) und Teyvon Myers (14,4) sowie Liga-Veteran Brandon Thomas (13,6) und der ebenfalls neue Jordan Barnett (11,4). Dennoch ist Bryant effektivster Gießener Akteur, weil der 2,11-Meter-Mann bester Rebounder (8,6) des Teams ist und im Schnitt 3,4 Assists gibt. Die meisten Assists gibt Myers (4,4), gefolgt von Brown (4,0). „Gießen ist immer auch John Bryant. Aber sie haben auch viele andere Optionen, die in dieser Saison noch breiter sind als in der vergangenen“, erklärt van der Zweep.

Sein Debüt im 46ers-Trikot gab beim knappen 98:95-Erfolg gegen den MBC am vergangenen Wochenende Matthew Tiby. Der US-Forward soll die Lücke schließen, die durch die Verletzung von Luke Petrasek entstanden ist. Im Schnitt erzielt die Freyer-Truppe 84,9 Punkte pro Spiel – die Veilchen liegen bei 79,6 Zählern. „Wir müssen verteidigen und unsere Würfe treffen – so einfach ist das“, sagt van der Zweep. „Wenn wir ihr schnelles Spiel stoppen und unseren Basketball spielen, nicht ihren, haben wir eine Chance zu gewinnen.“

Eintrittskarten gibt es noch am Spieltag ab 16.30 Uhr an der Arena-Kasse oder unter www.bggoettingen.de.