Darts-Legende Phil Taylor spielt Freitag in Hann. Münden

Bevor in der kommenden Woche in Göttingen die European Darts Championship 2019 ausgetragen wird, dürfen sich die südniedersächsischen Fans der Sportart schon am Freitag auf ein Highlight freuen. Im Hotel Freizeit Auefeld in Hann. Münden tritt Rekordweltmeister Phil Taylor zu einem Showkampf gegen Glen Durrant, amtierender Meister der zweitgrößten Dartsvereinigung BDO, an. Die Pfeile fliegen ab 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

Der 16-fache Weltmeister Taylor beendete eigentlich vor knapp zwei Jahren seine Karriere, tritt aber weiterhin bei Showevents an. Sein Gegenüber Durrant gewann zuletzt dreimal in Folge den BDO-Titel, inzwischen ist er in der größten Dartsvereinigung PDC aktiv und sorgte nach seinem Einstieg auch hier für Furore. In Hann. Münden werden auch einige Amateure, die sich zuvor in Qualifikationsturnieren ihren Startplatz erspielt hatten, gegen die Spitzen-Darter antreten.

Beide Spieler werden für Autogramme und gemeinsame Erinnerungsfotos zur Verfügung stehen. Ticketanfragen unter Telefon 0151/52061414.