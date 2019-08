Veilchen Ladies starten bei Turnier in Nördlingen

Für die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen steht an diesem Wochenende ein erster echter Belastungstest an. Die Veilchen Ladies nehmen am hochkarätig besetzten Fendt-Caravan-Cup in Nördlingen teil. Neben Göttingen werden die gastgebenden XCYDE Angels, die GISA Lions SV Halle und Aufsteiger SNP BasCats USC Heidelberg an den Start gehen. Coach Goran Lojo hat dabei erstmals den kompletten Kader zur Verfügung.

Das heißt auch, dass Jill Morton mit an Bord ist. Die 23-jährige US-Amerikanerin wurde kurzfristig verpflichtet und soll den Spielaufbau stärken. Sie übernimmt den Kaderplatz von Laurita Jurciute, deren Vertrag aufgelöst wurde. Die 21-jährige Nationalspielerin aus Litauen laboriert an einer Knöchelverletzung, die eine lange Pause nötig macht. Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen entschieden die Verantwortlichen der BG deshalb, den Vertrag mit der talentierten Aufbauspielerin aufzuheben.

„Das Risiko war uns einfach zu groß. Es tut mir leid für Laurita, die trotz ihrer Verletzung sehr gern Teil des Teams geblieben wäre“, kommentiert Geschäftsführer Richard Crowder die kurzfristige Entscheidung.

Statt Jurciute wird nun Morton den Kader verstärken. Die 1,75 Meter große und auf den Positionen eins bis drei einsetzbare Akteurin war Headcoach Goran Lojo während der Italien-Reise der Flippo Baskets aufgefallen. Dort war sie nach erfolgreich bestandenem Uni-Abschluss mit einem Team der Basketball-Agentur Slammers unterwegs. Morton glänzte in ihrer letzten Saison für die University of North Dakota in der höchsten College-Liga der USA mit durchschnittlich 9,5 Punkten pro Spiel.