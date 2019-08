BG Göttingen verliert zwei Testpartien in Belgien

Die BG Göttingen hat ihre Belgien-Reise ohne Erfolg abgeschlossen. Am Samstagnachmittag unterlag die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers beim belgischen Erstligisten Telenet Antwerpen Giants mit 81:85 (41:36), zuvor hatten die Veilchen am Freitag bereits mit 82:88 (47:44) beim belgischen Erstligisten Crelan Okapi Aalstar verloren.

Gegen Antwerpen konnten die Göttinger die ersten beiden Viertel für sich entschieden, der dritte Abschnitt war ausgeglichen. Im letzten Viertel mussten die Gäste die Belgier dann an sich vorbeiziehen lassen. Bester Veilchen-Akteur war Darius Carter mit einem Double-Double (16 Punkte, 10 Rebounds). Die Veilchen, die neben den angeschlagenen Kyan Anderson und Kevin Bryant auch auf Zane Waterman (Oberschenkelblessur aus dem Spiel gegen Aalst) verzichten mussten, erwischten einen guten Start ins Spiel. Doch die Hausherren ließen die Göttinger nicht davonziehen und hatten am Ende mehr zuzusetzen.

„Wir haben im Vergleich zu gestern die richtige Intensität gezeigt und waren die gesamten 40 Minuten im Spiel. In der Verteidigung haben wir das umgesetzt, worüber wir gesprochen haben und was wir machen wollten. Im Angriff haben wir natürlich noch viel Arbeit vor uns, trotzdem haben wir einen Schritt nach vorn gemacht. Diese Belgien-Reise war gut für uns und hat uns geholfen, um am ersten Spieltag bereit zu sein“, zog Johan Roijakkers, Headcoach BG, dennoch ein positives Fazit.

Zum Auftakt ihrer Belgien-Reise hatten die Göttinger beim Crelan Okapi Aalstar das Nachsehen. Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Führung in der ersten Hälfte mehrfach wechselte. Die Göttinger, ohne die angeschlagenen Kyan Anderson und Kevin Bryant ins Nachbarland gereist, setzten sich im dritten Abschnitt etwas ab (54:46/22.), doch Aalst kam zurück und glich zum Viertelende aus (65:65). Im letzten Abschnitt ging den Veilchen dann langsam die Luft aus, so dass die Hausherren in der 37. Minute die Führung übernahmen (74:75) und diese auch nicht mehr hergaben.