Weltmeister trainiert den HSV Hamburg

Am 17. und 18. August wird in der Göttinger Sparkassen-Arena eines der Erstrunden-Turniere im DHB-Pokal ausgetragen. Gastgeber sind die Drittliga-Herren des Northeimer HC, die am Samstag in ihrem Halbfinale ab 16 Uhr auf den Bundesliga-Topclub SC Magdeburg treffen. Auch im zweiten Halbfinale ist...