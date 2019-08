Olympiateilnehmer und Championatsreiter kommen nach Harzburg

Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet der Verein für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg sein Vielseitigkeitsturnier auf dem Gelände der Harzburger Rennbahn und in den Wiesen des Klostergutes Bündheim. In diesem Jahr steht vom 9. bis 11. August die insgesamt 21. Auflage des Turniers an.

Mit den Jahren waren Qualität und Anspruch der Prüfungen stets gestiegen, ebenso wie die Teilnehmerzahlen. Deutsche Meisterschaften für Junioren und Junge Reiter, Pony Vielseitigkeits-DM und mehrmals der Bundeswettkampf wurden in dieser Zeit erfolgreich ausgerichtet und im vergangenen Jahr auch die Landesmeisterschaften für Senioren. Waren es in der Vergangenheit Prüfungen der Ein- und Zwei-Sterne-Kategorie, so sind es jetzt Zwei- und Drei-Sterne-Prüfungen. Grund dafür sind die neuen FEI- Prüfungsklassen in der Vielseitigkeit.

Neue Prüfungen

Die neuen Prüfungen in Bad Harzburg heißen jetzt CCI 2*-S, CCI 2*-L und CCI 3*-S, wobei S für Short und L für Long steht, es gibt also wieder zwei Kurzprüfungen und eine lange Prüfung. Für die Jüngsten und Einsteiger wird auch wieder ein Geländereiter-Wettbewerb ausgeschrieben. Die Vielseitigkeitsprüfungen finden auf dem Harzburger Rennbahngelände und den Klostergutwiesen statt. Das Harzburger Vollblutgestüt, zurzeit nicht besetzt, steht den Buschreitern mit seinen Stallungen wieder zur Verfügung.

Für die Geländekurse zeichnet in diesem Jahr Winfried Thiebes verantwortlich. In den vergangenen Jahren war er stets als technischer Delegierter vor Ort und ist daher bestens mit dem Gelände vertraut. Die Geländestrecken werden ähnlich wie im Vorjahr geführt, allerdings wird es einige Veränderungen an den Hindernissen geben. Die Hindernisse und Hindernisgruppen hatten bereits in den vergangene Jahren großen Anklang bei den Reitern, aber auch bei den zahlreichen Zuschauern gefunden. Zahlreiche Topreiter des Vielseitigkeitssports, Olympiasieger, Europa- und deutsche Meister, nutzten in der Vergangenheit die Möglichkeit, ihren jungen Pferden einen fairen, aber auch anspruchsvollen Kurs zu bieten und sie auf damit auf weitere, schwerere Prüfungen vorzubereiten.

Auch in diesem Jahr findet man wieder Topreiter in den Startlisten, wenngleich die zahlreichen Ausschreibungen für den gleichen Termin beziehungsweise in der Woche davor und danach für ein kleineres Starterfeld gesorgt haben. Eine bessere Koordination der Termine hätte vielleicht für alle Veranstalter zu größeren Startfeldern geführt. Zudem laufen für die A-Kaderreiter die Vorbereitungen zur Europameisterschaft, die vom 29. August bis zum 1. September in Luhmühlen stattfinden wird.

Internationales Feld

Neben den deutschen Startern haben bisher Reiter aus Polen, Finnland, Spanien, Italien und Österreich gemeldet. Zu den Topreitern aus Deutschland zählt auch die aus der Region stammende Nadine Marzahl, die in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen einen sehr guten neunten Platz belegte. Im Rahmen der Meisterschaft wurde ihr außerdem das Goldene Reitabzeichen von Bundestrainer Hans Melzer überreicht. In Harzburg hat sie auch ihr Erfolgspferd Valentine für die Drei-Sterne-Prüfung genannt.

Weitere aktuelle Reiterinnen sind Josefa Sommer (Gut Waitzrodt), Mitglied des Olympiakaders und frisch gebackene Siegerin des diesjährigen CCI Vier-Sterne in Wiesbaden, mit ihrem Erfolgspferd, dem 17-jährigen Hamilton. Malin Hansen-Hotopp sattelt mit Monsieur Schnabel ihren Sieger des CCI Zwei-Sterne in Sahrendorf. Mit Claas Hermann Romeike, Sohn des Doppelolympiasiegers Hinrich Romeike, kommt ein weiterer Kaderreiter nach Bad Harzburg. Romeike belegte bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften einen hervorragenden fünften Platz. Weiter befinden sich unter den Startern frühere Olympiateilnehmer und Championatsreiter.

Markus Hohmann vom Verein für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg sieht mit seiner bewährten Mannschaft hoffnungsfroh der Veranstaltung entgegen und hofft neben einem guten Nennungsergebnis, auch auf viele interessierte Zuschauer aus der Umgebung.

Zeitplan am Wochenende

Am Freitag um 18.30 Uhr startet die Dressur für das CCI** L auf dem Dressurviereck im Innenbereich der Rennbahn.

Der interessanteste Tag für die Zuschauer wird dann wieder der Samstag sein. Am Vormittag ab 7 Uhr laufen die Dressurprüfungen für das CCI 2*-S und ab 11 Uhr für das CCI 3*-S. Um 14 Uhr wird das erste Paar in das Gelände starten, um die rund 30 Sprünge mit mehrfachen Wasserpassagen und kunstvoll gestalteten Hindernissen zu überwinden. Dies alles können die Zuschauer hautnah erleben, wenn sie von Sprung zu Sprung die Strecke abgehen. Aber auch ein längerer Aufenthalt am Teichkomplex bei einer kleinen Erfrischung ist möglich.

Parallel zum Geländeteil besteht auch die Möglichkeit, an einer fachkundigen Führung durch das Gelände teilzunehmen. Die Zuschauer erfahren interessanten Details über den Vielseitigkeitssport, Vielseitigkeitspferde, Reitern und die Hindernisse. Die Führung ist kostenlos und beginnt um 13.30 am Pavillon.

Am Sonntag beginnen ab 9 Uhr die abschließenden Springprüfungen auf dem Springplatz neben dem Zieleinlauf der Rennbahn. Um 11.30 Uhr startet ein Geländereiter-Wettbewerb für die Jüngsten unter den Vielseitigkeitsreitern, ehe ab 13.30 Uhr die Siegerehrungen folgen.