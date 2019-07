Zwei Südharzerinnen beachen sich nach vorn

Mit zwei starken Platzierungen im Gepäck kehrten die beiden Nachwuchs-Beachvolleyballerinnen Sophie Damköhler und Joleen Battermann (beide VT Südharz) von den Nordwestdeutschen Meisterschaften in den Altersklassen U13 und U14 aus Bad Rothenfelde zurück, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am...