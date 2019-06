Jennifer Crowder bleibt den Veilchen Ladies treu

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen vermelden die zweite Vertragsverlängerung für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga der Frauen. Nach Centerin Vasiliki Karambatsa wird auch Guard Jennifer Crowder eine weitere Saison im Veilchen-Trikot spielen. Die Neu-Nationalspielerin ist die achte Akteurin im Kader von Headcoach Goran Lojo.

Während die meisten Basketballerinnen aktuell die Regenerationsphase während der Sommerpause genießen, war für BG-Eigengewächs Crowder in den vergangenen Wochen mächtig schwitzen angesagt. Bundestrainer Patrick Unger hatte die 22-jährige erstmals zu einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen. Nach anstrengenden Trainingseinheiten standen zudem zwei Testspiele in Montenegro auf dem Programm. Die Spielmacherin kam in beiden Partien zum Einsatz und krönte ihr Debüt mit jeweils zwei Punkten. Ende Juni ist Crowder bei den 3x3-Uni-Meisterschaften im Einsatz. Es folgen die Hochschul-EM im 3x3 und auf dem großen Court. Schließlich hofft die Jurastudentin darauf, auch bei der 3x3-EM der U23-Teams im Oktober für Deutschland an den Start zu gehen.

In der vergangenen Saison zählte Crowder, die auch in der Nachwuchsarbeit aktiv ist, zu den Stützen der Veilchen Ladies und war ein Garant für den frühzeitigen Klassenerhalt. Dabei ließ sie sich auch von einem Nasenbeinbruch nicht stoppen. 6,1 Punkte, 3,1 Rebounds, 2,3 Assists und 1,3 Steals lauteten ihre Statistiken. Headcoach Lojo zeigt sich höchst erfreut, dass seine Spielmacherin an Bord bleibt: „Jenny ist trotz ihres jungen Alters ein Vorbild in Sachen Einsatz und Motivation. Das wird angesichts eines kleinen Kaders in der kommenden Saison ganz wichtig sein.“