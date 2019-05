BG Göttingen lässt es zum Heimabschluss krachen

„Wir wollten die Saison hier zu Hause mit gutem Stil zu Ende bringen“, sagte Trainer Johan Roijakkers nach Spielschluss, und genau das ist seinem Team gelungen. Im letzten Heimspiel der Spielzeit setzten sich Göttinger Bundesliga-Basketballer mit 86:80 (50:32) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durch und wurden von den 3.168 Fans in der Sparkassen-Arena entsprechend gefeiert. Vor der Pause traten die Veilchen selbstbewusst auf und führten klar, in der zweiten Halbzeit fingen sich die schwäbischen Gäste und verringerten den Rückstand Stück für Stück. Am Ende schafften es die Hausherren aber, Ludwigsburg auf Abstand zu halten. Beste BG-Werfer waren Michael Stockton und Derek Willis mit je 21 Punkten. Für Ludwigsburg traf Marcos Knight am häufigsten (24 Zähler).

Die Veilchen starteten aufmerksam in der Verteidigung und machten es den Gästen schwer zu punkten. Während die Ludwigsburger bis zur vierten Minute nur fünf Zähler erzielten, brachte Penny Williams die Göttinger 11:5 in Front. Die Riesen kamen danach besser ins Spiel (18:15, 8.). Aber die Hausherren hatten die passende Antwort und zogen durch fünf Stockton-Punkte auf 25:17 davon (10.).

Die Roijakkers-Truppe spielte auch im zweiten Abschnitt mit Selbstbewusstsein. Zwei schnelle Dreier der Gäste zum 33:27 bewegten Roijakkers zu seiner ersten Auszeit (14.). Im Anschluss erzielte Willis fünf Zähler in Folge und die Veilchen zogen davon. Mit einem 12:3-Lauf erhöhte die BG zur Pause bis auf 50:32.

Ludwigsburg kommt heran

Gleich nach dem Seitenwechsel wurde Ex-Veilchen Adam Waleskowski zur tragischen Figur. Der Forward verkürzte Ludwigsburgs Rückstand zunächst auf 52:37 (22.). Im Anschluss beging er ein unsportliches Foul an Williams und beschwerte sich danach bei den Schiedsrichtern, so dass diese zusätzlich ein technisches Foul gegen ihn verhängten. Somit war die Partie für Waleskowski beendet. Aber die Ludwigsburger waren nun wachgerüttelt und zeigten ihr Kämpferherz (60:50, 27.).

Im letzten Viertel gaben die Ludwigsburger noch einmal alles und versuchten die Partie durch intensive Verteidigung zu drehen. Knight brachte die Gäste auf 68:62 heran. Owen Klassen ließ den Rückstand gar auf vier Zähler schrumpfen (71:67), aber die Göttinger antworteten mit einem 7:2-Lauf zum 78:69 (38.) und spielten die Partie anschließend clever zu Ende. „Wir haben die Basis für den Sieg in der ersten Halbzeit gelegt. Am Ende hatten wir einige Big Plays, gute Stopps und wichtige Punkte“, erklärte Roijakkers im Anschluss.

