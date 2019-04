Hattorfer sind bei Wind und Wetter laufend unterwegs

Jörg Wemheuer von der TVG Hattorf startete beim Citymarathon in Cuxhaven.

Hattorf Athleten des TVG starten bei verschiedenen Wettkämpfen – beim Crosslauf in Varlosen, dem Kyffhäuser Berglauf und dem Citymarathon in Cuxhaven.

Zur Saisoneröffnung des Südniedersachsencups gingen in Varlosen beim 43. Crosslauf 154 Laufsportler an den Start.

Bei sonnigem Wetter, aber niedrigen Temperaturen, waren auf den anspruchsvollen Strecken vom TVG Hattorf Susann Hofmann und Thomas Hahn auf der 5,3 km-Strecke und Heinz Gattermann auf der 11,6 km-Strecke dabei. Mit ihren Ergebnissen haben sie eine solide Grundlage für die Serienwertung gelegt. Hofmann erreichte nach 29:49 Minuten als Dritte der W40 das Ziel. Hahn lief in seiner Altersklasse M60 nach 32:23 Minuten ebenfalls auf Platz drei. Gattermann erreichte in guten 57.51 Minuten in der M55 den fünften Platz.

Anspruchsvoller Berglauf

Gattermann vertrat auch zusammen mit Torsten Heinrich die Farben des TVG beim sehr anspruchsvollen 41. Kyffhäuser Berglauf mit Start und Ziel in Bad Frankenhausen. Trotz winterlicher Verhältnisse um den Gefrierpunkt, erreichten insgesamt 1.795 Finischer der verschiedenen Läufe das Ziel, wobei etliche den schwierigen Bedingungen Tribut zollen mussten und aufgaben. Die Hattorfer bestritten den Halbmarathon, Heinrich erreichte in 2:01:59 Stunden Platz elf der M50, Gattermann in 2:06:15 Stunden Platz 15 der M55.

Bei Sonne und Wind sowie einer flachen Strecke waren die Bedingungen beim 13. Citymarathon in Cuxhaven für die rund 1.400 Laufsportler fast ideal, wobei der starke Wind auf einigen Abschnitten doch hinderlich war. Das Motto dieser Veranstaltung war „Laufen, wo andere Urlaub machen“. Vom TVG Hattorf lief Jörg Wemheuer auf der Halbmarathonstrecke vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Hafen, der Alten Liebe und der Kugelbake in 2:02:06 Stunden ins Ziel. Damit erreichte er unter 300 Teilnehmern Platz 149, zugleich Platz 27 der M40.