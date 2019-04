Wacker Nordhausen ringt Drittligist Carl Zeiss Jena nieder

Der FSV Wacker 90 Nordhausen ist nur noch einen Schritt von der Teilnahme am DFB-Pokal 2019/20 entfernt. Im Halbfinale des Thüringen-Pokals besiegte der Regionalligist den klassenhöheren Drittligisten FC Carl Zeiss Jena hochverdient mit 2:0 (1:0) und steht somit im Pokalfinale, das am 25. Mai in...