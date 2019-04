Europas Reiterelite kämpft um die Goldene Peitsche

In rund vier Wochen ist es wieder soweit vom 16. bis 19. Mai findet wieder das Hardenberg Burgturnier statt, ergänzt durch die Hardenberg Klassika am Fuße der Burgruine. Das internationale Reitturnier zähl zu den Schönsten in ganz Europa. Der Eröffnungstag am 16. Mai beginnt mit dem Vet-Check für...