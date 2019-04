Rope Skipper aus Roringen zeigen in Hanau tolle Sprünge

Vor kurzem fanden die nationalen Meisterschaften der Rope Skipper in Hanau statt. Dort, wo sonst die Leichtathleten und Turner ihre Titelkämpfe austragen, sprangen über 200 Rope Skipper an zwei Tagen um die Titel des Bundesfinalsiegers und des Deutschen Meisters.

Am Samstag fand zunächst das Bundesfinale statt. Mit Linda Schneider hatte der TV Roringen eine Springerin am Start. In der ersten Disziplin blieb sie hinter ihren Trainingsleistungen zurück, überzeugte aber dann in der Ausdauerdisziplin 3 Minuten Speed und sicherte sich nach dem Freestyle Durchgang den 13. Platz in der Gesamtwertung.

Am Sonntag fand die Deutsche Einzelmeisterschaft statt. Mit Antonia Weidner, Denzel Frigge, Svenja Reinhardt und Annika Reinhardt hatte der TV Roringen gleich vier Starter vorzuweisen. Die Speeddisziplinen, 30 Sekunden und 3 Minuten Jogging, liefen sehr gut. Antonia Weidner erzielte ihre Bestleistung und konnte sich in der Altersklasse der 12 bis 14-Jährigen den 31. Platz sichern.

Denzel Frigge überzeugte durch Konzentration, er sprang alleine in 30 Sekunden 152 mal über das Seil. Dazu kam noch ein fast fehlerfreier und mit viel Sprungkraft gezeigter Freestyle, so dass er als Deutscher Vizemeister und mit der Silbermedaille in der Altersklasse der 15 bis 17-Jährigen die Heimreise antreten durfte. In der Gesamtwertung für die Qualifikation zu den Europameisterschaften fehlten nur wenige Punkte.

Im weiblichen Startfeld der über 18-Jährigen haben sich Annika und Svenja Reinhardt erstmalig in der Vereinsgeschichte unter die Top zehn der Gesamtwertung gesprungen. Beide Springerinnen überzeugten in allen drei Disziplinen, besonders aber mit ihrer Kreativität, Musikumsetzung und Vielfalt ihrer Sprungtechnik. Annika Reinhardt wurde Zehnte, Svenja Reinhardt Siebte. In den Einzelwertungen belegte Svenja Reinhardt mit ihrem Freestyle den vierten Platz und sicherte sich damit das Startrecht für die Europameisterschaft im Einzel.

Somit sind die Roringer im Sommer sowohl beim World Jump Rope im norwegischen Oslo vertreten als auch direkt danach bei der EM in Graz/Österreich.