Zwei Hattorfer Judo-Talente überzeugen in Langenhagen

Zwei Judoka des TVG Hattorf starteten beim dritten Godshorner Löwen Cup in Langenhagen, vertreten waren die Altersklassen U18 und U12. Jette Hellwig und David Wagner kämpften beide in der U12.

Wagner hatte in seinem Pool zwei Gegner und konnte sich gegen beide erfolgreich durch einen Ippon (voller Punkt) durchsetzen. Da Wagners Gewichtsklasse sehr stark vertreten war, gab es vier verschiedene Pools, die Sieger der vier Pools traten anschließend gegeneinander an. Hier musste sich Wagner jedoch geschlagen geben und schied somit im Viertelfinale seiner Gewichtsklasse aus.

Hellwig hatte drei Gegnerinnen in ihrem Pool und konnte alle drei Kämpfe für sich entscheiden. Anschließend trat sie im Finale gegen die Siegerin des zweiten Pools angetreten. Auch hier konnte sich die Hattorferin gegen ihre stark kämpfende Gegnerin durchsetzen und beendete den Kampf mit einer Haltetechnik. Es ist in dieser Saison bereits das zweite Mal, dass sie bei einem Turnier den ersten Platz belegt.

An dem Landessichtungsturnier nahmen Judoka aus verschieden Bundesländern teil, somit war das Niveau entsprechend hoch. Hellwig hat in den vergangenen Monaten ihre Wettkampfführung enorm gesteigert und konnte dadurch mit den Athleten aus den großen Vereinen ohne Probleme mithalten. Für Wagner was es das zweite Turnier in seiner jungen Karriere, auch er zeigt bereits starke Ansätze. Beide Judoka trainieren regelmäßig unter Franka Matthies und Lea Grosse im TVG Hattorf.