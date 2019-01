Göttingen Die Veilchen empfangen den Titelkandidaten in der Sparkassen-Arena. Die Gäste beeindrucken mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit.

BG Göttingen trifft am Samstagabend auf Alba Berlin

Nur wenige Tage nach dem Kräftemessen mit dem FC Bayern steht für die BG Göttingen das nächste Duell gegen ein Liga-Spitzenteam an. Am Samstag ab 18 Uhr empfängt die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers zum Rückrundenstart Alba Berlin in der Sparkassen-Arena. Zwar liegen die Hauptstädter derzeit nur auf dem vierten Platz der BBL-Tabelle, haben aber auch erst 14 Partien und damit zwei beziehungsweise drei Spiele weniger absolviert als die vor ihnen stehenden Teams. „Es macht Spaß zu sehen, wie gut Berlin junge Talente entwickelt und ihnen eine Chance gibt zu spielen“, sagt Roijakkers.

Nachdem Alba mit einer überraschenden Niederlage gegen die Basketball Löwen Braunschweig ins neue Jahr gestartet war, zeigten die Berliner eine Woche später im direkten Duell gegen die zweitplatzierten EWE Baskets Oldenburg ihre Ambitionen und gewannen 93:84. Den FC Bayern München warf die Mannschaft von Aito Garcia Reneses aus dem BBL-Pokal, in dem sie in drei Wochen im Finale bei Brose Bamberg um den Titel spielen. Auch im Eurocup ist mit den Hauptstädtern zu rechnen, der Viertelfinaleinzug ist ihnen kaum noch zu nehmen.

Ausgeglichener Kader

Im ausgeglichen besetzten Berliner Team ist Rokas Giedraitis bester Punktesammler (durchschnittlich 13,9 Punkte) und war auch im Hinspiel von der Veilchen-Defensive nicht zu stoppen. Bei der 68:95-Niederlage erzielte der litauische Forward 17 Zähler. Der isländische Aufbauspieler Martin Hermannsson (12,3) so wie US-Forward und Liga-MVP Luke Sikma (11,3) belegen im teaminternen Punkte-Ranking Platz zwei und drei. Ebenfalls zweistellig punkten im Schnitt der nachverpflichtete Landry Nnoko (11,2) und der deutsche Nationalspieler Niels Giffey (11,1).

Der Pokalfinalist führt die Liga-Statistiken in mehreren Kategorien an: Berlin erzielt im Schnitt die meisten Punkte pro Spiel (92,6), nimmt die meisten Würfe aus dem Zwei-Punkte-Bereich (42,6 Mal pro Partie) und trifft dort auch am häufigsten (24,6). Außerdem holen die Hauptstädter die meisten Offensiv-Rebounds (12,6 pro Spiel). Hier müssen die Göttinger insbesondere auf Nnoko und Sikma aufpassen.

Alba gibt auch die meisten Assists pro Spiel (24,0), was für eine sehr mannschaftsdienliche Spielweise spricht. Die meisten Vorlagen gibt US-Guard Peyton Siva (7,0), der aufgrund von Verletzungsproblemen aber erst sechs Spiele absolviert hat. Für ihn ist der 21-jährige serbische Guard Stefan Peno in die Bresche gesprungen, der im Schnitt auf 6,9 Assists pro Spiel kommt. Offen ist auf Seiten der BG der Einsatz von Darius Carter, der gegen München mit einem Nasenbeinbruch fehlte, eventuell aber mit Maske spielen könnte.

Eintrittskarten gibt es am Spieltag ab 16.30 Uhr noch an der Arena-Kasse.