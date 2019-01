Reserve der HSG oha siegt mit Unterstützung

Die zweiten Handball-Herren der HSG oha haben in der Regionsoberliga ihren dritten Saisonsieg eingefahren. Das Team um Trainer Patrick Missling empfing den Nikolausberger SC in der Herzberger Mahntehalle. Unterstützt wurden die Hausherren von Spielern aus der ersten Herren- und der A-Jugend-Mannschaft. Die Nikolausberger machten es der HSG nicht leicht, dennoch gewannen die Harzer am Ende mit 20:16 (7:7).

Zu Beginn wirkten beide Seiten etwas unkonzentriert und hektisch. Die offensive Verteidigung der Gegner machte es den zweiten Herren schwer, Tore zu erzielen. Gegen die ungewohnte Deckungsformation wurden im Angriff viele Bälle verschenkt. Die Defensive hingegen präsentierte sich solide, nicht zuletzt dank der guten Leistung von Keepers Niklas Berger, der bei der Reserve aushalf. Allerdings gelang es keiner Mannschaften, sich weit abzusetzen und die Führung auszubauen. Nikolausberg versuchte immer wieder mit dem gleichen Spielzug, die Abwehr der HSG zu durchbrechen, womit die Göttinger jedoch nur teilweise Erfolg hatten. So ging es mit einem 7:7 in die Kabine.

HSG-Reserve dreht auf

In der zweiten Hälfte zeigte sich die HSG-Reserve deutlich stärker. Bis auf 15:9 wurde der Vorsprung ausgebaut (45.). Doch die Gäste gaben nicht auf. Sie konterten und kamen bis auf 16:14 wieder an die Harzer heran (53.).

In den letzten sieben Minuten des Spiels ließ sich der Gastgeber die Führung jedoch nicht mehr nehmen und siegte schlussendlich mit 20:16. Zwar konnte die HSG-Reserve durch den Erfolg den letzten Platz noch nicht verlassen, liegt in der Achter-Staffel nun aber nur noch einen Punkt hinter dem Fünften aus Worbis. HSG: Berger, Paul – B. Strüver, P. Missling (3), Bode, Schmidt (1), K. Strüver (3), Renner, M. Missling (4), Armbrecht (2), Waldmann (1), Niehus (1), Wecker (5), Morich.