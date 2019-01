Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen bieten großen Kampf

Göttingen In der Basketball-Bundesliga der Damen unterlagen die Göttingerinnen gegen den neuen Tabellenführer Herner TC nach einer mitreißenden Partie.

Am Ende fehlte einfach die Kraft. Nach einem mitreißenden Match haben die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen gegen den neuen Tabellenführer Herner TC mit 54:62 (35:35) verloren. Besonders bitter: Vor 320 Zuschauern hat sich BG-Spielmacherin Jennifer Crowder bei einem Zusammenprall die Nase gebrochen. Wann sie wieder auf den Court zurückkehrt, ist unklar.

Mit nur neun Spielerinnen waren die Veilchen in die Partie gegangen. Jana Lücken und Eleni Kyratzi fehlten krankheitsbedingt. Doch das Team von Headcoach Giannis Koukos legte los wie die Feuerwehr. Dank intensiver Verteidigung und tollen Spielzügen in der Offensive lagen die Gastgeberinnen nach fünf Minuten bereits mit sieben Punkten vorn. Allerdings war die Foulbelastung schon zu diesem Zeitpunkt sehr hoch. Herne nutzte dies und stellte auf eine aggressive Ganzfeld-Presse um. Mit Erfolg, nach dem ersten Viertel stand es 23:23. Trotz der Verletzung von Crowder nach 13 Minuten hielten die Veilchen Ladies immer wieder dagegen, unter anderem durch die überragende Cori Coleman, die mit zwei Distanztreffern kurz vor der Halbzeitsirene den Pausenstand von 35:35 sicher stellte.

Nach dem Seitenwechsel gab zunächst die BG 74 den Ton an (40:35), Herne kam aber schnell wieder heran. Nach dem dritten Viertel war die Partie noch völlig offen – 48:48. Allerdings rächten sich die frühen Foulpfiffe gegen die Veilchen. Vasiliki Karambatsa handelte sich das fünften Foul ein, die mussten mit einer Sechser-Rotation auskommen. Die schwindenden Kräfte sorgten auch für Konzentrationsprobleme, einfache Korbleger und Freiwürfe wurden reihenweise vergeben. So reichten am Ende auch Colemans 25 Punkten nicht, um die Herner aufzuhalten.