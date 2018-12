Veilchen Ladies treffen auf starken Aufsteiger aus Freiburg

Eine schwere Heimaufgabe erwartet die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde. Um 16 Uhr gastiert Aufsteiger Eisvögel USC Freiburg im FKG. Im Rahmenprogramm bieten die Veilchen eine große Tombola an, bei der jedes Los gewinnt. Der Erlös geht in die Jugendarbeit der BG 74 Göttingen.

Selten war ein Aufsteiger in die DBBL so stark wie die Eisvögel. Mit vier Siegen und fünf Niederlagen liegt das Team von Headcoach Hanna Ballhaus aktuell auf dem fünften Rang. Für Ballhaus ist es am Sonntag eine Heimkehr in ihre Heimatstadt. Sie hatte sich lange Jahre in der Jugendarbeit des Göttinger Basketballs engagierte, ehe sie dann als Trainerin nach Wolfenbüttel wechselte. Nach einem Jahr in Spanien ist die Jugend-Nationaltrainerin erstmals in der Bundesliga verantwortlich.

Für die Flippo Baskets zählt nur ein Sieg, denn die Situation am Tabellenende ist weiterhin sehr eng. Trotz der beiden am grünen Tisch zugesprochenen Punkte aus dem Saarlouis-Spiel liegen die Veilchen nur zwei Zähler vor dem einzigen noch verbliebenen Abstiegsrang, den aktuell Saarlouis belegt.