Veilchen Ladies unterliegen in Herne mit 46:74

Auswärts steckt bei den Basketballerinnen aus Göttingen weiterhin der Wurm drin. Die Flippo Baskets der BG 74 verloren beim Herner TC mit 46:74 (18:45) und bleiben damit in der laufenden Bundesliga-Saison in fremden Hallen sieglos. Dabei waren die Veilchen Ladies dem Tabellenzweiten vor allem in der ersten Hälfte unterlegen. Hinzu kam, dass sich Verdine Warner im zweiten Viertel an der Schulter verletzte, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Den Start setzten die Göttingerinnen komplett in den Sand. Nach nur drei Minuten stand es 0:7, beim 4:14 nahm Headcoach Giannis Koukos die erste Auszeit. Unter den Körben hatte Herne klare Vorteile, so dass die Gastgeberinnen schon zur Pause einen 27-Punkte-Vorsprung herausarbeiten konnten – die Partie war damit gelaufen.

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Flippo Baskets die Partie ausgeglichen, wobei beide Trainer die Spielminute breit verteilten. So ging die zweite Hälfte nur noch mit einem Punkt an Herne. „Wir sind für unsere gute Defense in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr belohnt worden. Aber das Team hat nach dem hohen Rückstand Moral bewiesen“, sagte Göttingens Co-Trainer Matthias Haller: Zweistellig im Koukos-Team punkteten Cori Coleman (13) und Klaudia Grudzien (10).