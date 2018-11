HSG oha verliert in Rosdorf nach einem denkwürdigen Spiel

Ein denkwürdiges Verbandsliga-Handballspiel bot sich den Zuschauern am Freitagabend in der Rosdorfer Sporthalle am Siedlungsweg. Am Ende der 60 Minuten musste sich die HSG oha der Gastgebenden HG Rosdorf-Grone mit 10:12 (5:2) geschlagen geben, ein Ergebnis bei dem sich jeder Handballkenner die...