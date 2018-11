Veilchen Ladies feiern Erfolg gegen Fireballs Bad Aibling

Das war ganz wichtig: Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben in der DBBL das Duell gegen den Tabellennachbarn Fireballs Bad Aibling mit 74:58 (42:33) gewonnen. Sie rücken damit auf Rang acht der Tabelle vor, in den nächsten Partien treffen die BG-Damen zunächst auf den Zweiten Herner TC und dann auf Spitzenreiter Marburg.

Bad Aibling musste auf Topscorerin Lindsey Sherbert verzichten, zudem saß die Amerikanerin Shalen Shaw verletzt auf der Bank. Somit konnte Gästetrainerin Clara Iglehart auf lediglich sechs Akteurinnen in der Rotation zurückgreifen. Die Veilchen Ladies hielten mit einer breiten Rotation dagegen und wurden belohnt. Zwar blieben die Gäste aus Oberbayern lange in der Partie, vor allem in den letzten zehn Minuten merkte man den Fireballs aber den konditionellen Verschleiß an und die BG 74 setzte sich ab.

Überragende Spielerin war die BG-Centerin Verdine Warner, die mit klugen Anspielen unter den Korb gefunden wurde. 20 Punkte und 16 Rebounds sammelte sie. Für BG-Coach Giannis Koukos war es aber vor allem ein überzeugender Auftritt des gesamten Teams: „Wir haben heute als Mannschaft auf dem Court gestanden und deshalb verdient gewonnen.“