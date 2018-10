Veilchen Ladies treffen beim TK Hannover den Korb nicht

Nach zwei Siegen in Folge sind die Flippo Baskets der BG 74 Göttingen in der DBBL auf dem Boden der Tatsachen zurück. Beim TK Hannover unterlag das Team von Coach Giannis Koukos mit 50:57 (19:23). Insbesondere die unzureichende Trefferquote und eine Schwächephase nach dem Seitenwechsel kostete den Göttingerinnen den durchaus möglichen Sieg.

Schon der Start in die Partie misslang den Gästen, die offensiv in der ersten zehn Minuten nur sieben Punkte sammelten. Zumindest stand die Defensive sicher, nach der ersten Pause konnte sich Hannover aber doch absetzen (9:20). Bis zur Halbzeit kamen die Veilchen Ladies wieder heran, nur um sich nach dem Seitenwechsel einen erneuten Black Out zu leisten. Schnell lagen sie mit mehr als zehn Punkten zurück, trotz einer Leistungssteigerung im Schlussviertel war das nicht mehr aufzuholen. Größtes Manko der Göttingerinnen war die Trefferquote. Lediglich zwei von 20 Drei-Punkt-Würfen fanden den Weg in den gegnerischen Korb. „Wir haben uns vorne nicht für die gute Defense belohnt“, ärgerte sich Teammanager Andreas Fink.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr sind die Veilchen Ladies erneut im Einsatz, sie treten zum Nachholspiel beim TSV Wasserburg an. Der Serien-Champion vom Inn belegt aktuell mit vier Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz.