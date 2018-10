BG Göttingen trifft auf die Zauberer aus Crailsheim

Göttingen Veilchen empfangen am Sonntag ab 15 Uhr die Merlins in der heimischen Sparkassen-Arena und müssen mit der Favoritenrolle zurechtkommen.

Keine leichte Aufgabe steht der BG Göttingen an diesem Wochenende in der Basketball-Bundesliga bevor. Nach den beeindruckenden Erfolgen, die die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers allesamt gegen stärker eingeschätzte Gegner holte, sind die Veilchen nun im Heimspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim der Favorit – und müssen mit dieser Rolle auch zurechtkommen. Spielbeginn in der S-Arena ist am Sonntag um 15 Uhr.

Trainerstab und Spieler bei den Göttingern wissen, dass sie den Aufsteiger keinesfalls unterschätzen dürfen. Nach ihrem ersten Saisonsieg (101:78 gegen Jena) befinden sich die Zauberer um Ex-Veilchen Brion Rush im Aufwind. „Crailsheim wird nach dem Sieg mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen“, sagt Roijakkers.

Crailsheim setzt Ausrufezeichen

Der Liga-Neuling ist mit drei Niederlagen in die Saison gestartet, setzte aber am vergangenen Wochenende beim deutlichen Erfolg über Science City Jena ein Ausrufezeichen. „Das ist nicht das Ergebnis der Arbeit in dieser Woche, sondern von der Arbeit seit Beginn der Saison“, sagte Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo nach der Partie. „Manchmal dauert es länger, das umzusetzen und heute hat es geklappt. Wir wollen auf dem Erfolg aufbauen. Das Spiel heute sollte dem Team, jedem Spieler und dem Trainerteam helfen.“

In der Offensive haben die Zauberer keine Probleme. Rund 87 Punkte erzielt der Aufsteiger im Schnitt – genauso viele wie die BG. Crailsheim wirft von allen BBL-Teams am häufigsten von jenseits der Dreierlinie auf den Korb (rund 31 Mal pro Spiel) und trifft diese auch hochprozentig (rund 42 Prozent). Einzig beim Dreier-Spezialisten Rush, der in der abgelaufenen Spielzeit für die Veilchen die meisten Dreier aller Erstliga-Akteure traf, läuft es noch nicht rund.

Probleme in der Defense

Probleme bereitet den Baden-Württembergern allerdings die Verteidigung. 95 Punkte pro Spiel lassen die Merlins im Schnitt zu, dennoch sagt Roijakkers: „Crailsheim spielt sehr strukturieren Basketball auf beiden Seiten des Feldes – Angriff und Verteidigung.“

Beste Merlins-Punktesammler sind der Australier Ben Madgen (19,5 Zähler pro Spiel), US-Forward Joe Lawson (14,5) und US-Guard Frank Turner (13,0). Turner gibt im Schnitt auch die meisten direkten Korbvorlagen (5,8), gefolgt von Rush (4,8). Insgesamt kommt Crailsheim auf 22,8 Assists pro Spiel, nur Alba Berlin ist in dieser Kategorie besser.

Bei den Veilchen ist der Einsatz von Penny Williams noch offen. Der Guard knickte im Spiel gegen Frankfurt um, eine schwerwiegende Verletzung konnte bei der MRT-Untersuchung glücklicherweise ausgeschlossen werden. Ob es gegen Crailsheim schon wieder zu einem Einsatz reicht, wird sich kurzfristig entscheiden.

Der Schützenplatz ist belegt ist, daher stehen an der Sparkassen-Arena nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung.