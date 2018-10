Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen schlagen Meister Keltern

Das hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben den deutschen Meister Rutronik Stars Keltern mit 69:57 (25:32) bezwungen und den ersten Sieg der jungen DBBL-Saison errungen. Mehr als 250 Zuschauer in der FKG-Halle waren aus dem Häuschen.

Vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung sorgte für den Triumph. Von Beginn an zeigte das Team von Headcoach Giannis Koukos, dass es die Auswärtsschlappe gegen Chemnitz mit aggressiver Defense und viel Kampfgeist wettmachen wollte. So konnte sich der klar favorisierte deutsche Meister in der Anfangsphase nicht absetzen, nach dem ersten Viertel stand es 12:12. Auch im zweiten Abschnitt wechselte die Führung zunächst hin und her. Dann aber nutzte Keltern eine Schwächeperiode der Veilchen Ladies und lag zur Pause mit 32:25 vorn.

Veilchen Ladies drehen das Spiel

Doch die Göttingerinnen kehrten äußerst motiviert aus der Pause zurück und erhöhten den Druck in der Verteidigung. Mit einem 11:0-Lauf drehten die BG-Damen das Spiel (36:32/25.). Zwar kamen die Rutronik Stars danach immer wieder auf ein, zwei Punkte heran – einen Führungswechsel allerdings ließen die von ihren Fans frenetischer angefeuerten Gastgeberinnen nicht mehr zu.

Spätestens zwei Minute vor dem Ende, als die Veilchen mit elf Punkten führten, wurde mehr als deutlich – die Sensation ist perfekt. „Wir haben heute als Mannschaft gespielt, während Keltern anzumerken war, dass sie noch nicht wirklich als Team agieren. Außerdem haben heute die Dinge geklappt, die gegen Nördlingen und Chemnitz unsere Schwächen waren“, sagte Co-Trainer Matthias Haller zum überraschenden Erfolg. Aus der BG-Mannschaft ragte Cori Coleman, mit 17 Zählern Topscorerin, noch heraus. Auch Alissa Pierce (16 Punkte), Jennifer Crowder (11) und Klaudia Grudzien (10) punkteten zweistellig.