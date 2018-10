Veilchen Ladies aus Göttingen fordern den Meister Keltern

Für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen steht Teil zwei der englischen Woche an. Zur ungewohnten Zeit um 18 Uhr empfangen die Basketballerinnen am Mittwoch den deutschen Meister Rutronik Stars Keltern. Das Team von BG-Headcoach Giannis Koukos geht als krasser Außenseiter in dieses Match. Geschuldet ist die frühe Startzeit unter der Woche einer kleinen Kuriosität: Keltern reist mit dem Zug an. Um den letzten ICE Richtung Süden nicht zu verpassen, wurde die Partie von Seiten der DBBL entsprechend angesetzt.

Das Gesicht des Kaders beim deutschen Meister hat sich gegenüber dem Vorjahr stark verändert. Trainer Christian Hergenröther vertraut auf einen kleinen, aber feinen Kader, der aktuell zehn Spielerinnen umfasst. Aus der vergangenen Saison geblieben sind das deutsche Nachwuchstalent Linn Schüler, Aufbauspielerin Jasmine Thomas (USA) und die Centerinnen Lina Pikciute (Litauen) sowie Marina Markovic (Serbien).

Starke Neuzugänge beim Meister

Die Neuzugänge des Meisters haben es in sich. So wechselte die deutsche Nationalspielerin Emma Stach nach ihrer College-Zeit in den USA nach Keltern. Die Rutronik Stars sicherten sich zudem die Dienste von Kimberly Pierre-Louis, die als Topscorerin von Nördlingen kam. Weitere Neuzugänge sind die Tschechin Renata Pudlakova, Kristina Rakovic aus Montenegro, die Spanerin Maria Tudanca und die Litauerin Mente Kvederaviciute.

Insbesondere die Neuen schlugen bislang hervorragend ein. Dennoch steht vom Season-Opening in heimischer Halle eine schmerzliche 54:74-Niederlage gegen Dauer-Konkurrent TSV Wasserburg zu Buche. Die Rutronik Stars ließen sich aber nicht lumpen und fegten im nächsten Heimspiel den TK Hannover mit 91:54 aus der Halle. In Nördlingen siegte die Mannschaft aus Bayern mit 71:66.

Die Veilchen Ladies wissen, dass sie es heute mit einem scheinbar übermächtigen Gegner zu tun bekommen. Koukos will davon aber nichts wissen: „Jedes Spiel hat seinen eigenen Verlauf. Und warum sollen wir an einem guten Tag nicht auch Keltern schlagen? Allerdings, da bin ich Realist, muss bei uns schon alles stimmen.“