Niedersächsische Turner-Bund will eine Million Mitglieder

Braunschweig Der 36. Landesturntag am 27. Oktober in Braunschweig steht im Zeichen von weitreichenden Veränderungen und Umstrukturierungen.

Zum 36. Landesturntag am 27. Oktober ab 11 Uhr in der Stadthalle Braunschweig hat der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) neben den 324 Abgeordneten auch hochrangige Gäste eingeladen. So werden die Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtages Meta Janssen-Kucz, der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius, die Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig Anke Kaphammel, der Präsident des LSB Niedersachsen Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach sowie zahlreiche verdiente Sportler, Partner und Sponsoren anwesend sein.

Ziel des NTB ist, bis zum Jahr 2030 eine Million Mitglieder in seinen knapp 2.800 Turnvereinen zu binden. Bereits jetzt ist der NTB mit seinen mehr als 776.000 Mitgliedern der größte Landesfachverband in Niedersachsen und repräsentiert mehr als jedes vierte Mitglied im organisierten niedersächsischen Sport.

Weitreichende Umstrukturierungen

Um sein neues Ziel zu erreichen, hat der NTB weitreichende Veränderungen und Umstrukturierungen eingeleitet. So wurden unter anderem mit der Einführung der Gymwelt vielfältige neue und serviceorientierte Angebote für Vereine und Übungsleiter geschaffen.

Prof. Dr. Ronald Wadsack (Ostfalia Hochschule) erläutert in seinem Vortrag „Das fünfte F – den Turnverein für die Zukunft flott machen“, was Vereine konkret tun können, um sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Im Mittelpunkt des parlamentarischen Teils strebt der NTB eine strukturelle Veränderung des Präsidiums an, um den Verband auf das Ziel „Wir für eine Million“ auszurichten. Die vorgeschlagene Satzungsänderung sieht dabei vor, dass die Ressorts der sechs NTB-Vizepräsidenten entfallen, um die Präsidiumsstruktur strategisch an dieses Ziel anzupassen.