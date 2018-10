Veilchen Ladies der BG 74 reisen nach Chemnitz

Chemnitz Die Flippo Baskets wollen im Auswärtsspiel bei den Sachsen in der Damen Basketball Bundesliga den ersten Saisonsieg einfahren.

Am Sonntag treten die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen endlich zu ihrem zweiten Bundesliga-Spiel der Saison an. Ab 16 Uhr gastiert das Team von Headcoach Giannis Koukos bei den Chemcats Chemnitz. Es ist das zweite Duell der beiden Teams in dieser Saison, vor drei Wochen siegten die Veilchen Ladies im Pokal nach einem hart umkämpften Match mit 58:53.

Wegen internationaler Verpflichtungen der Junioren-Nationalspielerinnen ist der Spielplan der DBBL ein wenig verzerrt. So kommt es, dass einige Mannschaften bereits drei Spiele absolviert haben, andere – wie die Flippo Baskets – lediglich eines. Für die Göttingerinnen war Theresa Simon beim 3x3-U23-World Cup im Einsatz. Auch Chemnitz hat bislang erst ein Ligaspiel absolviert und wie die BG 74 zum Auftakt verloren. Allein wegen dieser Konstellation kommt der Aufgabe in Sachsen eine besondere Bedeutung zu. Wer von den beiden Kontrahenten im direkten Duell das Nachsehen hat, dürfte bis auf weiteres in der Abstiegszone verweilen.

Am Wochenende wollen die Chemcats Revanche für die knappe Pokal-Niederlage nehmen. Vor allem die Finnin Veera Pirttinen und die beiden US-Amerikanerinnen Maya Hood und Jasmine Smith zählen zu den Leistungsträgerinnen. Darüber hinaus kann Chemnitz-Trainerin Armanda Davidson auf einen kleinen, aber sehr ausgeglichenen Kader bauen, der allerdings relativ wenig deutsche Akteurinnen zu bieten hat. Ganz anders sieht das bei den Veilchen Ladies aus. Hier befinden sich im zwölf Akteurinnen umfassenden Kader nur fünf Ausländerinnen.