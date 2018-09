Merkur Hattorfs Ü40-Herren spielen um die Endrunden-Quali

Die Ü40-Herren des FC Merkur stehen nach einem 5:2-Erfolg beim Goslarer SC in der dritten Runde der Ü40-Niedersachenmeisterschaft. Die Tore in Goslar schossen Christian Föhrke (2), Lutz Naumann (2) und Albert Fricke. Am Samstag um 15 Uhr trifft das Merkur-Team in Hattorf auf den TSV Pattensen aus...