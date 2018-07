Who-is-Who des Galopprennsports tritt an

Die Rennwoche in Bad Harzburg zieht im Juli tausende Turffans in den Harz. Vom 20. bis zum 29. Juli trifft sich auf der Rennbahn Am Weißen Stein das Who-is-Who des deutschen Galopprennsports. Die sechs Renntage versprechen ein Meeting der Superlative: Allein zu den Superhandicaps sind insgesamt 168...