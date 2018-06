Northeim spielt im NFV-Pokal gegen Arminia

Fußball Northeim. Für den Oberligisten FC Eintracht Northeim beginnt die kommende Saison am 29. Juli. Dann empfängt das Team vom Rhumekanal in der Qualifikationsrunde des Krombacher-Niedersachsenpokals den Ligarivalen Arminia Hannover. Das ergab die Auslosung, die in Barsinghausen stattfand. ...