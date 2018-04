NSV kassiert Niederlage im ersten Finalkampf

Enrico Lacruz kühlte sich das Ohr, Silvio Schierle zog sich in seinem Kampf einen Cut zu: Die Bundesliga-Boxstaffel des Nordhäuser SV musste am Samstagabend im ersten von zwei Finalkämpfen um den deutschen Mannschaftstitel einiges einstecken. Dazu gehörte am Ende auch eine 10:13-Niederlage gegen...