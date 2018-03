Wie früher auf dem Dorfteich

Am Wochenende wird in Schierke das Finalturnier der Deutschen Pondhockey Meisterschaft ausgetragen. Zum ersten Mal wird ein nationaler Titelträger gekürt, die Gruppenspiele beginnen am Samstag ab 9 Uhr. Am Sonntag ab 10 Uhr folgen die entscheidenden Playoffs um die Meisterschaft. ...