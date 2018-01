Tip-off-Zeiten für Heimspiele der Veilchen

Göttingen Für die anstehenden Heimspiele der BG Göttingen sind von der BBL die Tip-off-Zeiten festgelegt worden. Gegen die Frankfurt Skyliners spielen die Veilchen am Samstag, 10. März, ab 18 Uhr in der Sparkassen-Arena. Der Meister Brose Bamberg kommt am Sonntag, 25. März, ab 19.30 Uhr nach Göttingen,...