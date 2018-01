Fehler der Falken werden direkt bestraft

Braunlage. Die Harzer Falken mussten sich auch in ihrem zweiten Wochenendspiel geschlagen geben. In der Qualifikationsrunde der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Braunlager dem Tabellenführer Herner EV mit 3:6 (2:2, 0:1, 1:3). Da zeitgleich Timmendorf einen Punkt in Rostock eroberte, wuchs...