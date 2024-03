Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Fans sorgen beim Sieg in Paderborn für einen Ohrwurm. Die Melodie kommt von einem bekannten Popsong.

Schon beim 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel Mitte Januar war die einprägsame Melodie im mit zahlreichen Braunschweigern gefüllten Gästeblock zaghaft zu hören gewesen. Doch spätestens seit dem jüngsten 2:1-Sieg beim SC Paderborn am vergangenen Freitag wurde ein verhältnismäßig neuer Gesang der organisierten Fanszene Eintracht Braunschweigs zum Hit. „Kennst du das Gefühl, einfach frei zu sein?/ Wenn du in der Kurve stehst und Emotionen zeigst./ Ohne Verpflichtung und ohne Zwang,/ feuern wir gemeinsam unsere Eintracht an“, schallte es von den knapp 2000 Anhängern des Fußball-Zweitligisten auf den Rasen des Paderborner Stadions.

Das packende Spiel und das Erfolgserlebnis in Ostwestfalen trugen sicherlich dazu bei, dass bei vielen Menschen an diesem Abend ein kleiner Ohrwurm entstand, aber einen gewichtigen Anteil dürfte auch die einprägsame Melodie gehabt haben. Der neue Anfeuerungsruf dürfte dem 80er-Jahre-Hit „Weekend“ der niederländischen Pop-Gruppe „Earth and Fire“ zugrundeliegen. Der ist wahrscheinlich besser durch seine einprägsame Refrain-Zeile „Love in a woman‘s heart/ I wanna have a whole and not a part“ bekannt.

Was Eintracht Braunschweigs Fans mit der Band Scooter gemeinsam haben – eine Melodie

Das Lied war im Jahr 1980 29 Wochen in den Charts notiert. Auch die Band Scooter verhalf dem Lied mit einer Coverversion 2003 noch einmal zu nationaler Bekanntheit. Nun ist das einprägsame Musikstück auch in der Braunschweiger Fan-Kurve angekommen. Und es ist nicht das einzig prominente Werk, das es umgedichtet zu einem Fußball-Anfeuerungsruf gebracht hat.

Die Menschen, die in den Kurven diese Lieder anstimmen, sind zumeist jung, die Melodien nicht unbedingt. So schaffte es auch Peter Maffay ins Liederbuch der Eintracht-Fans. Auf den bekannten Song „Nessaja“ aus dem Jahr 1983 singen die Unterstützer der Blau-Gelben: „Zum Anpfiff da stehen wir bereit, wir zeigen euch was Fußball heißt./ Bis zum Schluss stürmt ihr voran, mit uns Fans als zwölfter Mann./ Und wenn euch unsere Stimme trägt, und euer Herz für Eintracht schlägt,/ dann kämpft mit dieser Leidenschaft, die uns so unbesiegbar macht. Schalala....“

Eintracht Braunschweigs Fangesänge basieren häufig auf Popsongs

Man könnte dieses Spiel ewig so fortsetzen. Zum Radio-Sommerhit „36 Grad“ des deutschen Elektropopduos „2Raumwohnung“ ertönt es regelmäßig: „Braunschweiger Land und wir gehen noch weiter,/ Herz und Faust schlägt für die Eintracht./ Immer weiter vor, niemals aufgeben,/ Eintracht Braunschweig Fluch und Segen“. Und auch tief in die Schlager-Kiste von Oma und Opa greifen die Fans. 1981 nahm Lena Valaitis mit dem Lied „Johnny Blue“, in dem es um einen blinden Jungen geht, am Grand Prix teil und wurde Zweite. Heute heißt der Wettbewerb Eurovision Song Contest. Im Stadion an der Hamburger Straße kennen wohl die meisten die Braunschweiger Variante: „Blau-Gelb stürmt voran, alle singen deine Lieder./ Und wenn wir mal am Boden sind, stehen wir auf und kommen wieder.“

Immer wieder entstehen auch neue Fangesänge neben alten Klassikern wie „Zwischen Harz- und Heideland“, mal sehen, welche bekannte Melodie sich als nächstes durch Eintracht Braunschweigs Kurve oder die Gästeblöcke der Republik zu einem Ohrwurm ausbreitet.

