Netz-Reaktionen zur Braunschweig-Klatsche: „Schreit nach Mannschaftsabend!“

Braunschweig. Wieder ist auswärts nichts zu holen – am Freitag hat Eintracht Braunschweig sich eine Packung in Paderborn abgeholt. Die Reaktionen auf Social Media.

Die Braunschweiger Fans sprechen mit den Spielern. Eintracht hat das Auswärtsspiel am Freitag gegen Paderborn deutlich verloren.

Das war nichts: Eintracht Braunschweig hat sich beim Auswärtsspiel am Freitagabend in Paderborn eine 5:1-Klatsche abgeholt. Anthony Ujah – Schütze des Ehrentreffers – war noch der beste Eintracht-Spieler in der Home-Deluxe-Arena.

Nicht nur die Torhymne der Paderborner zerrüttete das Braunschweiger Nervenkostüm, sondern der insgesamt schwache Auftritt der Mannschaft – die Enttäuschung ist den Eintracht-Fans auch im Internet anzumerken. Nicht überall wird jedoch ausschließlich geschimpft – viel mehr wird der Blick auf die nächsten Spiele gegen die direkten Abstiegskonkurrenten gerichtet.

Eine Auswahl an Netz-Reaktionen zur Niederlage der Braunschweiger Eintracht:

Und unser Torverhältnis haben wir uns obendrein noch sauber verhunzt. 😶😵‍💫

Einfach zum 🤮🤮🤮#SCPEBS #immerblaugelb https://t.co/UMU0cZgtWL — Björn 📯 (@laxgoalie67) April 28, 2023

Ich hab nur die letzten 20 Minuten gesehen, aber ein 5:1 ist peinlich. Aufgeben und nicht verteidigen auch. #SCPEBS — Lilly 🤍 (@TrkLilly) April 28, 2023

Der Sieg bei Pauli war dann doch eher kontraproduktiv.

Man kann nur hoffen das gegen die direkten Konkurrenten sehr viel mehr kommt.#DieHoffnungstirbtzuletzt#scpebs — Bernd (@Bhausg) April 28, 2023

Wilde Szenen vor dem Fanblock! Was wurde gesagt?



Ein Teil der Mannschaft wollte nicht kommen, einige wurden dann Führungsspieler zurück gerufen.



Erster vor den Fans? RTH! — 2Hundert10 – Jussi (@BlauGelbeDaten) April 28, 2023

#scpebs Hhm Ok man kann verlieren 😥aber so ein Verhalten die letzten Minuten🤬Frechheit, komplett sich ergeben? Jetzt bin ich völlig durch🤷‍♂️Das schreèeeeeit ma sowas von nach einem Mannschaftsabend. Leute wir brauchen noch Punkte und noch werdet ihr vom BTSV bezahlt. Ich fertig — TurkIngo (@TurkIngo) April 28, 2023

Finde jetzt Weltuntergangsszenarien wieder unnötig. Ja, die Höhe war scheiße, die Position ist noch in Ordnung, die nächsten Spiele sind wichtig. Hoffe, Benkovic ist für die letzten Spiele fit. #scpebs — Benni (@Benni1000) April 28, 2023

