Wegen Derby-Pyro: Eintracht Braunschweig muss hohe Strafe zahlen

Das DFB-Sportgericht hat gesprochen – und Eintracht Braunschweig muss zahlen. Mit einer Strafe von 88.500 Euro ist der Fußball-Zweitligist belegt worden. Der Grund: Unsportliches Verhalten der Anhänger im Derby bei Hannover 96 (1:1), wie es im Urteil von Montag heißt. Die Anhänger der Blau-Gelben hatten am 8. Spieltag der laufenden Saison „zahlreiche pyrotechnische Gegenstände entzündet“. Und in der Begründung des Gerichts sind sämtliche Vorkommnisse haarklein aufgelistet.

Zwölf Punkte ist die Liste der Verfehlungen lang. Los ging es bereits im Vorfeld des Spiels. Zwischen 12.12 Uhr und 12.14 Uhr seien fünf Böller gezündet worden. Weiter ging es mit 20 Rauchtöpfen, 20 Raketen und 10 Böllern in der 1. Spielminute – was eine Spielunterbrechung nach sich zog. In der 69. Minute, so heißt es im Urteil: „2 Bengalos rot, die beide in Richtung der Heimfans auf dem Unterrang der Westtribüne geworfen wurden; einer davon prallte an der Sektorentrennung ab.“

Erste Provokationen vor dem Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96

29.500 Euro des Strafbetrags darf Eintracht „für sicherheitstechnische und oder gewaltpräventive Maßnahmen“ verwenden. Am 19. März findet das Rückspiel des Derbys statt – dieses Mal in Braunschweig. Auch dann wird die Anspannung beider Fanlager wieder groß sein. Eine erste Provokation hat es bereits gegeben. Vor der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Heidenheim waren mutmaßlich Hannoveraner Fans ins Eintracht-Stadion eingebrochen und hatten mit einer öligen Substanz eine große 96 in den Mittelkreis geschmiert. Eintracht strich die Zahl mit weißer Kreide durch und fügte in alle Himmelsrichtungen ein „Nein Danke“ hinzu. Die Ermittlungen laufen.

Die Liste der Urteilsbegründung:

- 12.12 – 12.14 Uhr: Entzünden von 5 Böllern

- 1. Spielminute: 20 Rauchtöpfe (gelb/blau), 20 Raketen und 10 Böller; die Rauchentwicklung führte zu einer Spielunterbrechung von ca. 3 Minuten.

- 46. Spielminute: 46 Bengalos rot; 3 Böller; 1 Rauchtopf gelb, der in Richtung derHeimfans auf dem Unterrang der Westtribüne geworfen wurde

- 48. Spielminute: 3 Böller

- 68. Spielminute: 1 Bengalo rot

- 69. Spielminute: 2 Bengalos rot, die beide in Richtung der Heimfans auf dem Unterrang der Westtribüne geworfen wurden; einer davon prallte an der Sektorentrennung ab

- 70. Spielminute: 1 Böller

- 71. Spielminute: 2 Böller

- 72. Spielminute: 1 Böller

- 79. Spielminute: 5 Böller

- 82. Spielminute: 2 Böller

- nach Spielschluss: 1 Bengalo rot; 5 Böller.

