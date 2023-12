Braunschweig. Der 27:20-Erfolg in Bernburg war der neunte Sieg in Folge für die MTV-Handballer, die sich nun auf eine gutgefüllte VW-Halle freuen.

Die Generalprobe vor dem kurzfristigen Umzug in die Volkswagen-Halle ist den Handballern des MTV Braunschweig gelungen. Bei ihrem letzten Auswärtsspiel vor ihrer Highlight-Partie am kommenden Freitag gegen Anderten gewannen sie in Bernburg souverän mit 27:20 (14:12) und bauen damit ihre aktuelle Erfolgsserie in der 3. Liga auf neun Siege in Folge aus.

Dabei konnte sich die Braunschweiger vor allem auf ihre Defensive verlassen. „Unsere Abwehrarbeit war die ganze Zeit gut“, sagt MTV-Trainer Volker Mudrow und führte als Beweis die geringe Zahl von 20 Gegentoren an. Nur im vergangenen Heimspiel gegen HSG Ostsee hat seine Mannschaft mit 16 Treffern in dieser Spielzeit noch weniger Gegentore kassiert. Und auch wenn die Mudrow-Sieben in dieser Saison ebenfalls zu den Spitzenteams ihrer Staffel gehört und sich ans Siegen scheinbar gerne gewöhnt hat, will der Coach einen Erfolg in Bernburg doch nicht als selbstverständlich ansehen.

MTV legt seine Zurückhaltung ab

„Da ist immer Druck auf dem Kessel, es herrscht stets eine gute Stimmung“, sagt Mudrow über die Atmosphäre in Sachsen-Anhalt. Mit der konnten seine Spieler aber gut umgehen. In der ersten Hälfte war die Chancenverwertung noch ein kleines Manko bei den Braunschweigern, wodurch die Gastgeber den Rückstand zur Pause auf zwei Tore gering halten konnten, doch in den letzten 20 Spielminuten legte der MTV seine Zurückhaltung in der Offensive ab. „Das war zum Schluss gut“, lobte Mudrow die dann vorhandene Konsequenz im Abschluss.

Zu diesem Zeitpunkt nahm dann auch erstmals seit seiner Bänderverletzung Kapitän Philipp Krause an Spielzügen seiner Mannschaft teil. In den vergangenen zwei Begegnungen hatte sich der Rückraumspieler nur auf das Werfen der Siebenmeter konzentriert. Für das VW-Hallenspiel am Freitag ist seine Rückkehr zu mehr Aktivität ein gutes Zeichen. „Es ist wichtig, dass er Spielminuten hat, um sich einzuspielen“, meint Mudrow, obwohl Krause durch seine Verletzung auch nicht besonders lange eingeschränkt war.

Fokus nun voll auf das VW-Hallenspiel

Am Freitag gegen Anderten wollen die Braunschweiger jedoch mit voller Kapelle und topfit agieren. „Man merkt der Mannschaft die Vorfreude auf dieses Spiel schon an. Sie hat sich davor aber sehr gut auf die anderen Aufgaben konzentriert“, lobt Mudrow die Einstellung seines Teams. Das kann mit dem Sieg in Bernburg im Rücken nun aber voll und ganz den Fokus auf das Spiel vor großer Kulisse richten. Einmal in dieser Saison verlassen die Braunschweiger für eine Partie ihre eigentliche Heimstätte Alte Waage und ziehen in die VW-Halle um.

Das ist an diesem Freitag (19.30 Uhr) im Derby gegen den TSV Anderten aus Hannover wieder der Fall. Auf die MTV-Spieler wartet wohl erneut eine stattliche Kulisse. „Wir haben jetzt mehr als 3500 Eintrittskarten verkauft. Die beiden Geraden sind voll, jetzt haben wir auch die erste Kurve für den Verkauf geöffnet“, freut sich Mudrow. Wie die Bundesliga-Basketballer hängen auch die Handballer für eine bessere Stimmung die Kurven ab, wenn nicht genug Karten an die Menschen gebracht werden konnten. Zumindest eine Kurve wird nun aber auch mit Publikum gefüllt sein.

5000 Zuschauer haben sich die MTV-Handballer als ambitioniertes Ziel für diese Partie gesteckt und wollen ihren Fans dann auch ein gutes Spiel gegen Anderten zeigen. Die Generalprobe dafür ist in Bernburg jedenfalls schon einmal eindrucksvoll geglückt.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann - Tzoufras (5), Kanning (3), Mühlenbruch (3), Bausch, Wolters (4), Krause (3/3), Mudrow (3), Otto (1), Siggelkow, Hoyer, Pieles (5).